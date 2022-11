Alzano troppo il gomito e si mettono al volante: denuncia e addio alla patente

Serie di controlli dei Carabinieri della Compagnia di Forlì nel weekend appena passato. Nel corso dell'attività di prevenzione gli uomini dell'Arma hanno identificato 97 persone e controllaro 75 veicoli, contestando diverse violazioni al Codice della Strada. In particolare sono state eseguite numerose verifiche con l’utilizzo dell’etilometro, attività questa che è costata una denuncia in stato di libertà e la patente a due forlivesi per "guida in stato di ebbrezza alcolica". La denuncia scatta quando il tasso di alcol nel sangue supera i 0,80 grammi per litro.

Un altro automobilista è stato denunciato perchè al momento dell'identificazione ha rifiutato di esibire ai militari i suoi documenti di guida e di identità. Tra le attività da segnalare anche l'arresto di una persona colpita da un ordine di carcerazione firmato dalla Procura di Ravenna, poichè deve scontare una condanna per ricettazione.