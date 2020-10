Alzheimer, diventare esperti nell’uso della parola con gli anziani malati: formazione al via

Un percorso dedicato agli operatori (oss o assistenti familiari) che permette di costruire strumenti per favorire la comunicazione e l'uso della parola nella relazione quotidiana con la persona con Alzheimer. Il progetto sarà seguito dal "6° Gruppo Abc", che organizzerà cinque incontri dalla durata di un'ora e mezza ciascuno a cadenza settimanale dal 15 ottobre al 12 novembre. Gli appuntamenti si svolgeranno ogni giovedì dalle 18.30 alle 20 in Comune in sala Randi (ingresso in viale delle Torri, 13).

I docenti sono Claudia Florea, formatrice del metodo, e Valentina Servidio, psicologa. Per iscriversi occorre inviare una richiesta alla casella di posta elettronica dedicata abc.approccio.fo@gmail.com. La graduatoria dei partecipanti ammessi al percorso si comporrà in ordine cronologico, sulla base di giorno e ora di arrivo della domanda fino ad esaurimento posti a disposizione. Il corso è gratuito, con possibilità di donazione. Per informazioni è possibile contattare "La Rete Magica" al numero 0543 033765 il lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30 e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.