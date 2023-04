Si prolunga la sopravvivenza delle persone affette da Alzheimer, un focus su caregiving e cure domiciliari

Si svolgerà al Centro Residenziale Universitario di Bertinoro, giovedì e venerdì, l’Alzheimer Summit 2023. Organizzata dalla Fondazione Maratona Alzheimer la due giorni sarà interamente dedicata al caregiving. La proposta della Fondazione è quella di un confronto aperto e inclusivo che giunga alla definizione di Linee guida per un modello di assistenza domiciliare specialistica. Si farà anche il punto sull’esperienza della vacanza inclusiva e sul nuovo progetto del Caffè Alzheimer diffuso, in vista dell’appuntamento con il Secondo Forum dei Caffè Alzheimer Italiani in programma a settembre nell’ambito della prossima edizione della Maratona Alzheimer.

La prima giornata dei lavori sarà dedicata all' “Ideazione partecipata di un modello di cure domiciliari” con l’obiettivo di condividere contenuti e proposte per la definizione di Linee guida destinate alle cure domiciliari. Coordineranno i lavori Marco Trabucchi, presidente Aip e consigliere Fondazione Maratona Alzheimer e Silvia Vettor, responsabile Rete Alzheimer Israa Treviso. Interverranno Maria Chiara Briani, presidente dell’Ordine degli assistenti sociali dell’Emilia Romagna; Emanuela Venturelli, coordinatrice progetti Fondo per l’Alzheimer e le demenze Regione Emilia Romagna; Giulia Salvi, psicologa Amici di Casa Insieme Odv.

Tra i dati di scenario va sottolineata che la sopravvivenza delle persone affette da demenza si è fortemente prolungata. Il progresso clinico-assistenziale ha permesso in questi anni la sopravvivenza, rispetto ai decenni precedenti, di un numero più elevato di persone di età molto avanzata, caratterizzata da patologie multiple, che concorrono a limitare l’autonomia della persona ammalata. In Italia vivono 22.000 ultra centenari, gli ultra 65enni sono 14 milioni e 177 mila, il 24.1% della popolazione. L’aspettativa di vita è di 80.5 anni per gli uomini e 84.8 per le donne. La gestione delle persone anziane e non autosufficienti è spesso non possibile da parte della famiglia se non a sua volta sostenuta sul piano psicologico, pratico e clinico. A questo si aggiungono la crisi della famiglia e la restrizione del numero dei suoi componenti disponibili, la condizione di solitudine degli anziani ammalati che rende difficile la loro gestione nella propria casa e una povertà sempre più diffusa nelle famiglie di anziani che impedisce la possibilità di ricorrere al sostegno di personale a pagamento.

Se il Piano Nazionale Demenze, la sola realtà specificamente dedicata alle patologie cognitive, seppure dotata di finanziamenti limitati, ha svolto il compito importante di richiamare l’attenzione dei programmatori sulla malattia, si avverte la necessità di una sua integrazione per ciò che riguarda un vero e concreto modello di cure domiciliari per le persone con demenza che tenga conto di una serie di fattori, a partire dalle loro condizioni di salute: stadio della malattia e periodico controllo che ne intercetti la modificazione; sesso che determina la capacità di risposta degli interventi; presenza di più patologie e di disturbi comportamentali, condizioni della famiglia, stato dell’alloggio...

Il 28 aprile, seconda giornata dei lavori a Bertinoro, ci si concentrerà invece sul progetto di vacanza inclusiva (in programma per settembre nell’ambito della prossima edizione della Maratona Alzheimer) e sul progetto del Caffè Alzheimer Diffuso Promosso in rete dalla Fondazione Maratona Alzheimer, nel 2022 il progetto Caffè Alzheimer Diffuso ha raggiunto nove Regioni -comprese alcune zone caratterizzate da forte fragilità come alcune aree terremotate- e ha visto l’organizzazione di 20 Caffè pilota. L’obiettivo della Fondazione è di passare gradualmente a 80 Caffè diffusi da svolgersi in tutte le Regioni italiane.