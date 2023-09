I giovani campioni forlivesi diventano Ambasciatori dello Sport: i premiati in Consiglio comunale

Premiati i campioni dello sport che hanno dato fregio alla città di Forlì negli ultimi mesi. Diversi atleti hanno ricevuto il titolo di “Ambasciatore dello sport” all'inizio del Consiglio comunale di oggi pomeriggio, lunedì. Il riconoscimento è andato a Leonardo Cortini, campione europeo under 17 di Spada, accompagnato da Piero Magnani, presidente del Circolo Schermistico Forlivese; a Ludovica Ugolini, campionessa italiana under 18 nella categoria 57 di Judo, accompagnata dall'allenatore Federico Rossi; ad Arnaldo Tuzzi, campione italiano di bocce, specialità individuale C, accompagnato dal presidente della Bocciofila Antonio Bernucci.

Premiate poi anche le giovani atlete della Gymnica 96, neo-campionesse di ginnastica ritmica, Arianna Benini, Martina Minotti, Sofia Minotti, Aurora Benedetti, Debora Husci e Anna Piergentili, accompagnate dal tecnico Chiara Domeniconi.

A loro è andato il saluto di Daniele Mezzacapo, vicesindaco con delega allo Sport: “Ringrazio tutti i ragazzi che si sono contraddistinti per i risultati raggiunti e i valori messi in campo per la pratica sportiva. Abbiamo deciso di riconoscere, agli atleti e alle società sportivi, il titolo di Ambasciatore dello Sport della Città di Forlì, per segnalare loro che siamo fieri di quello che fanno”. Ed infine agli atleti premiati: “Che possiate raggiungere i risultati che ambite, divertendovi, fatelo con sorriso e con tanta energia”.

Per quanto riguarda la Gymica 96, la cui palestra di via Isonzo è stata fortemente danneggiata dall'alluvione, Mezzacapo ha parlato di “risultati importanti per la città di Forlì, nonostante l'alluvione abbia impedito alle ragazze di allenarsi nella palestra che è un po' la loro casa. Abbiamo ora trovato una soluzione temporanea, ma la promessa è di riportarle il prima possibile nella loro Casa naturale con la stessa attrezzatura di prima”.