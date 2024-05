Ambiente, a Roncadello le nuove generazioni coinvolte nella cura del proprio quartiere

Si è svolta martedì l’iniziativa “Scuola Amica del quartiere - Prendersi cura dei beni comuni”, realizzata dal Multicentro Area Urbana per la Sostenibilità e l’Educazione ambientale di Forlì, in collaborazione con diverse realtà e rivolta ai ragazzi dell’Istituto Professionale Agrario Ruffilli nel quartiere Roncadello. "L’obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni nei progetti ambientali e nella cura del proprio quartiere - viene illustrato dall'assessorato alle Politiche Educative -. L’evento ha riguardato due classi, per un totale di circa cinquanta ragazzi". Una prima parte di attività didattica in aula è stata realizzata da Alea Ambiente e dedicata al tema del compostaggio. A seguire è stato organizzato un momento per la consegna di alcuni materiali donati alla scuola dall’azienda Vétoquinol Italia. I ragazzi e i volontari dell’Azienda Vétoquinol Italia e del Comitato Territoriale 3 Quartiere Roncadello hanno poi partecipato ad un’attività pratica di giardinaggio nelle aree verdi del quartiere, realizzata e coordinata dall’Unità progettazione Manutenzione e gestione Verde del Comune di Forlì.