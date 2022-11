Ambienti sporchi, dormitori e servizi igienici insufficienti: sospesa l'attività in una ditta

Servizi igienici insufficienti, assenza totale di pulizia e dormitori e cucine realizzati in modo abusivo. Queste le principali irregolarità riscontrate nel corso di un controllo svolto dal personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di Forlì in un opificio nella zona industriale, gestito da cittadini cinesi e al termine del quale hanno emanato un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa. Triplice il profilo sul quale si sono concentrati gli Ispettori del lavoro: quello giuslavoristico sulla regolarità del rapporto di lavoro, quello prevenzionistico sulla applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed infine, quello sull’igiene del lavoro.

Dai controlli dell'ispettori del lavoro sarebbe emerso l’utilizzo abusivo di locali interni ad attività produttive come dormitori e cucine, i servizi igienici sono del tutto insufficienti e l’assenza totale di pulizia. Inoltre nel corso dell'ispezione sarebbe emersa la mancata somministrazione della formazione – di base e specifica – sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l’assenza delle verifiche di legge sugli impianti elettrici, l’accumulo ovunque ed indiscriminato di materiale altamente infiammabile, l’assenza della segnaletica di sicurezza, dei presidi di primo soccorso e di gestione delle emergenze, dei presidi antincendio e la diffusione indiscriminata delle postazioni di lavoro promiscue.

Durante l'attività era presente anche un operaio, non in regola col permesso di soggiorno, accompagnato in Questura dalla Polizia per l’identificazione. Per i

restanti operai sono in corso gli accertamenti di legge sul rapporto di lavoro.