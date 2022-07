Nuova visita della Dea Bendata: colpo al Lotto con un terno secco sulla ruota di Firenze

Si è presentato al bar, tabacchi e ricevitoria "Snoopy" di Forlimpopoli, probabilmente cantando in cuore suo la canzone di Renato Carosone "Tre numeri al lotto". Solo che non ha puntato come recita il brano musicale i numeri 25, 60 e 38, ma 2, 60 e 69 sulla ruota di Firenze. E probabilmente li avrà giocati "convinto perché, usciranno tutti e tre". Ebbene la Dea Bendata l'ha premiato con una vincita di oltre 5mila euro.

La signora Fortuna ha baciato il cliente abituale del bar di via Ho Chi Min, 34 in occasione dell'estrazione di martedì scorso. "Ha puntato due euro sull'ambo ed un euro sul terno - racconta il titolare Fabio Sansovini -. La combinazione ha fruttato tre ambi ed un turno, per un vincita complessiva di 5.096 euro. L'indomani si è presentato in ricevitoria e col terminale abbiamo prenotato la riscossione della somma vinta, che verrà accreditata direttamente sul suo conto corrente".

Il cliente ha manifestato soddisfazione per il regalo inaspettato, ma non si è sbilanciato sull'uso che ne farà. Il Bar Snoopy non è la prima volta che riceve la visita della Dea Bendata: "Nell'ultimo decennio abbiamo avuto diverse vincite tra Lotto, Superenalotto e Gratta e Vinci - racconta Sansovini -. In passato c'è stata una vincita di 70mila euro al Superenalotto, poi un'altra da 28mila e quattro da 10mila euro al gratta e vinci. Siamo abbastanza fortunati".

Nel frattempo continua la caccia al 6 al Superenalotto, che ha raggiunto un jackpot da 235.200.000 euro. L’ultimo "6", da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (Formia). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi. Ma nonostante la cifra, non c'è stato un boom di giocato come avveniva in passato: "Si giocano più schedine, ma non è più come una volta. E' un andamento discreto - conferma Sansovini -. Invece si vendono molti gratta e vinci. E' un boom esagerato".