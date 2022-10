Al Consultorio Familiare nasce un ambulatorio dedicato all'allattamento

In occasione della settimana mondiale dell'Allattamento, l'Unità Operativa di "Salute Donna Infanzia" di Forlì, diretta dalla dottoressa Giovanna Rita Indorato, ha organizzato per venerdì un open day al Centro Socio Sanitario di Via Colombo. Tante le mamme che hanno aderito all’iniziativa con i loro bimbi, assistite dagli operatori sanitari, dai lettori del Progetto “Nati per leggere” e dagli operatori del Centro Famiglie.

"L'allattamento al seno - spiega la dottoressa Indorato - è riconosciuto come un diritto della diade mamma-bambino. Per questo desideriamo incrementare il sostegno e la promozione dell'allattamento al seno, focalizzando l'attenzione sui benefici che ne derivano, sia in termini di benessere fisico ed emotivo, che come pratica di sostegno della genitorialità".

"Vogliamo inoltre sostenere e promuovere l'allattamento al seno come pratica di buona salute , come previsto dal Piano Regionale, aumentando l'accessibilità a tutte le donne. Per questo motivo, a partire da lunedì 7 novembre sarà attivo all'Unità operativa di "Salute Donna Infanzia" un ambulatorio dedicato all'allattamento dove le donne incontreranno ostetriche, infermieri ed assistenti sanitari, opportunamente formati a supportare e promuovere l'allattamento".

L'ambulatorio sarà attivo tutti i giorni al Consultorio Familiare di Forlì, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17, in via C.Colombo 11, scala C, primo piano. L’accesso avverrà solo previa prenotazione al numero 0543/733146.