A Meldola vendita solidale di uova di Pasqua e colombe artigianali per l'Hospice

Continua la campagna solidale promossa dall’associazione Amici dell’Hospice in vista delle prossime festività pasquali, che prevede una raccolta fondi tramite la collocazione di uova di cioccolato e di colombe artigianali, finalizzata al sostegno delle attività in Hospice e in assistenza domiciliare nei confronti di persone con patologie inguaribili e dei loro famigliari. Sabato i volontari dell’associazione saranno presenti a Meldola dalle 8,30 alle 12,30 in via Roma 1 (ex-edicola) con una propria postazione, dove sarà possibile trovare uova di cioccolato da 500 granmi in tre varianti (cioccolato fondente, cioccolato al latte e ai cereali) e gustose colombe artigianali, una classica da 750 grammi e una con gocce di cioccolato da un chilo. Continua anche la possibilità di prenotare le uova pasquali o le colombe, chiamando Sara Pirotti al numero di telefono 349.6134416.