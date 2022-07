Tappa a Forlì per l’Inter di Simone Inzaghi. Impegnata sabato sera al Manuzzi in un’amichevole estiva contro il Lione, la squadra nerazzurra è arrivata alla stazione mercuriale con un treno speciale poco prima delle 12.30. Acclamati da decine e decine di tifosi, i giocatori hanno subito preso la direzione del bus della società, con il quale hanno raggiunto l’Hotel Globus. Dopo alcune ore di riposo la partenza destinazione stadio Manuzzi.

L'arrivo in treno, toccata e fuga in un hotel di Forlì: destinazione stadio "Manuzzi" per i nerazzurri