Amicizia e solidarietà per gli alluvionati: a Forlì il raduno del Camper Club Fidenza

Fino a domenica, una delegazione del Camper Club Fidenza sarà a Forlì e in Romagna per visitare i luoghi turistici, apprezzare la gastronomia e rinnovare i sentimenti di amicizia e solidarietà che hanno legato il sodalizio con base in Emilia al nostro territorio attraverso una iniziativa in favore delle vittime dell'alluvione. Grazie a una campagna lanciata tra gli associati, infatti, il Camper Club Fidenza ha raccolto 500 euro in favore delle famiglie colpite dall’alluvione e, in particolare, per sostenere la partecipazione dei bambini ai centri estivi. La donazione è avvenuta in tempo per dare un aiuto concreto nel mese di luglio. A nome della città, l’assessora Paola Casara ha ricevuto in Municipio il Presidente Luigi Ghezzi accompagnato da alcuni aderenti provenienti anche da altre regioni d’Italia. A loro è andato il ringraziamento da parte della comunità forlivese insieme al saluto di benvenuto in città dove il club ha organizzato il raduno di fine estate.