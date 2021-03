Ammalarsi di Covid sul luogo di lavoro, cosa succede? Un convegno online per fare chiarezza

È aperto a imprese, lavoratori, professionisti del settore: si tiene online il convegno gratuito "Covid e ambienti di lavoro. Come migliorare le garanzie per i lavoratori"

È aperto a imprese, lavoratori, professionisti del settore: si tiene giovedì 11 marzo dalle 9.30 online il convegno gratuito "Covid e ambienti di lavoro. Come migliorare le garanzie per i lavoratori". Per iscriversi è possibile contattare la segreteria di Legacoop Romagna: forli@legacoopromagna.it.

Il webinar verrà trasmesso dalla sede di Forlì di Legacoop Romagna su tutti i canali social dell'associazione. È stato promosso per migliorare le conoscenze delle cooperative sui comportamenti da tenere per tutelare i lavoratori in esse occupati. L'obiettivo è di conoscere a fondo quali sono le misure di contenimento del rischio di contagio per il rispetto di protocolli e linee guida e quali nessi di causalità possano insorgere tra danno e prestazione lavorativa in caso di contagio.

Verranno evidenziate quali sono le responsabilità del datore di lavoro e degli amministratori e di come adempiere correttamente all'obbligo di sicurezza, affrontando tutte le misure idonee ad evitare i contagi.

Introdurrà i lavori Graziano Rinaldini (presidente Cooperhub). I relatori sono Antonio Zampiga (responsabile Lavoro e relazioni industriali di Legacoop Nazionale) che parlerà di "Legacoop di fronte al Covid-19: proposte e iniziative"; Carlo Sorgi (magistrato, presidente sezione lavoro del tribunale di Bologna) affronterà le implicazioni civilistiche e penali; l'avvocato Lorenzo Fantini (giuslavorista già dirigente divisione salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro) interverrà sulle responsabilità che corrono i datori di lavoro in caso di contagio; Gianpiero Mancini (direttore servizio prevenzione e sicurezza in ambienti di lavoro Ausl Romagna) esaminerà il tema della prevenzione Covid-19 negli ambienti di lavoro. Le conclusioni sono affidate a Mario Mazzotti, presidente di Legacoop Romagna.