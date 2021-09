Coronavirus, balzo dei positivi nell'ultima settimana: Forlì in controtendenza rispetto al resto della Romagna

Da 107 a 160 contagi. Tutti da variante Delta. Balzo dei nuovi positivi al covid-19 nella settimana dal 20 al 26 settembre nel comprensorio Forlivese, in controtendenza con l'andamento sul territorio romagnolo che ha fatto registrare un calo dei nuovi casi in termini assoluti (-68, per un totale di 641 su un totale di 25.491 tamponi ed una percentuale di positvità del 2,5%).

Ad influire è il dato di Forlì, 128 nuovi positivi (211 casi attivi), poichè sul resto del territorio si sono registrati 14 contagi a Bertinoro, 3 a Castrocaro, 3 a Forlimpopoli, 5 a Meldola e 7 a Predappio. I territori "covid free" sono quelli di Civitella, Dovadola, Galeata, Premilcuore, Rocca San Casciano e Tredozio. Al 26 settembre si contano 21 casi attivi a Bertinoro, 9 a Castrocaro, 5 Meldola, 3 Modigliana, 1 Portico, 14 Predappio e 3 Santa Sofia.

"Rispetto alle previsioni del Piano aziendale si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid, che ci pone nel livello verde 1, ossia un livello di occupazione dei posti letto in malattie infettive minore del 70% - osserva Mattia Altini, direttore sanitario di Ausl Romagna -. In totale sono ricoverati 58 pazienti, di cui 6 in terapia intensiva, il cui trend è costante e in leggero calo".