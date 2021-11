Coronavirus, l'evoluzione dei contagi nell'ultima settimana: "Non abbassiamo la guardia"

"Anche questa settimana assistiamo sul territorio della Romagna ad un aumento delle positività. Un dato che conferma ancora una volta di più la necessità di non abbassare la guardia, in termini di misure di prevenzione da mantenere alte". Così il direttore sanitario dell'Ausl Romagna, Mattia Altini, analizza l'evoluzione dell'epidemia da covid-19 nel territorio romagnolo nella settimana dal 25 al 31 ottobre. Complessivamente si sono registrate 903 positività (3,1%) su un totale di 28.908 tamponi, con un aumento dei nuovi casi in termini assoluti (+68). Il comprensorio Forlivese è passato da 148 a da 180 casi, Il Cesenate da 142 a 203, Il Riminese da 183 a 251, mentre Ravenna, dopo settimane di crescita, è passata da 362 a 269 positività.

Il tasso d'incidenza è ancora ben lontano dalla linea rossa dei 250 nuovi casi per 100mila abitanti: il Forlivese si attesa a 88, mentre supera quota 100, precisamente 111 ogni 100mila abitanti, l'ambito di Cesena e Valle del Savio. Nel Forlivese non risultano casi Civitella, Dovadola, Portico, Premilcuore e Rocca San Casciano. Nella settimana analizzata nel bollettino vi sono stati ben 14 morti in Romagna, otto nel Cesenate, tre nel Forlivese, due nel Ravennate ed uno nel Riminese. In salita in Romagna, di pari passo con il numero dei contagi, c’è anche il tasso di ospedalizzazione: sono ricoverati 90 pazienti (erano 74), di cui 7 in terapia intensiva (erano 5). Lo stato d'attenzione è sul livello "verde 2".

Il bollettino di mercoledì

Nel bollettino di mercoledì sono 31 i positivi in provincia, di cui 15 nel Forlivese (12 sintomatici). Sono due le vittime: il 73enne di Santa Sofia, lutto comunicato martedì sera dal sindaco Daniele Valbonesi, ed una cesenate di 103 anni. In Emilia Romagna si sono registrati 222 in più rispetto a martedì, su un totale di 31.175 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (14.671 tamponi molecolari e 16.504 test antigenici rapidi). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da martedì è dello 0,7%.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna e Ravenna, entrambe con 46 nuovi casi, seguite da Rimini (30). Poi il Circondario Imolese (20), Piacenza (18), Cesena (16), Ferrara e Forlì (entrambe con 15 nuovi casi), Reggio Emilia (13). Infine, Modena (2) e Parma (1). Dei nuovi contagiati, 69 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 111 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 137 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di mercoledì è 42,2 anni. Sui 69 asintomatici, 45 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 1 con lo screening sierologico, 6 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione. Per 17 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 330 in più rispetto a martedì e raggiungono quota 412.127. I casi attivi, cioè i malati effettivi, mercoledì sono 7.498 (-113). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 7.153 (-109), il 95,4% del totale dei casi attivi. Oltre ai due decessi in provincia, se ne contano altri tre: uno a Modena (una donna di 105 anni), uno nel ferrarese (una donna di 96 anni) ed uno in provincia di Ravenna (un uomo di 86 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.608. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 30 (+1 rispetto a martedì), 315 quelli negli altri reparti Covid (-5).