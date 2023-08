Analisi del sangue e delle urine senza prenotazione: via ai prelievi diretti all'ospedale

Novità in ambito sanitario. Da lunedì 7 agosto parte l’accesso diretto in alcuni Punti Prelievo dell’Ausl Romagna. Sarà possibile effettuare prelievi di sangue, esame delle urine e consegnare materiale oltre che attraverso le consuete modalità di prenotazione a Cup, anche ad accesso diretto - quindi senza prenotazione. A Forlì sarà possibile farlo al Punto Prelievi al Padiglione Vallisneri dell’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì dalle ore 7.30 alle 11 dal lunedì al sabato. Nulla cambia per l’accesso programmato tramite prenotazione a Cup, che continuerà ad essere garantito sul territorio aziendale con le stesse attuali modalità.