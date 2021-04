Coronavirus, l'evoluzione dell'ultima settimana: casi attivi in calo ovunque tranne a Civitella e Santa Sofia

Sono 1.053 i casi attivi al covid-19 a Forlì, mentre in tutto il comprensorio Forlivese sono quattro i paesi che presentano oltre 100 casi attivi: Civitella 108, Forlimpopoli 110, Meldola 100 e Santa Sofia 158. Anche nella settimana dal 5 al 12 aprile la curva dei contagi si è allentata rispetto al precedente riferimento, con una crescita del 3.8% (quella precedente era stata del 5.2%), con 539 nuovi positivi a referto. Prosegue contemporaneamente la decrescita del numero dei ricoveri, con 109 ricoverati, nove dei quali in terapia intensiva, a fronte dei 124 della settimana precedente. La situazione nel Forlivese vede 1.907 casi attivi (erano 2.217 sette giorni fa), 57 dei quali fuori ambito, 1.798 dei quali in isolamento domiciliare (erano 2.093). I decessi sono stati 15, mentre sono 834 coloro che sono stati dichiarati guariti.

A Forlì passa da 1.205 a 987 coloro che si trovano in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 66 (quattro in terapia intensiva) ed i guariti sono stati 288. A Castrocaro i positivi sono 42, tre dei quali ricoverati. Continua a migliora la situazione a Modigliana, dove i positivi sono 52, tutti in isolamento domiciliare. Resta alto il numero dei contagi nella Vallata del Bidente: a Civitella i casi attivi sono passati da 101 a 108 (quattro ricoverati), mentre a Santa Sofia da 125 a 158, con dieci ricoverati (uno in terapia intensiva).

Galeata conta 66 casi attivi (sette ricoverati, di cui uno in terapia intensiva), mentre Meldola 100 (erano 120), di cui quattro ricoverati. A Bertinoro invece i positivi sono 92, tre dei quali ricoverati (uno in terapia intensiva), mentre a Dovadola sono 14, due dei quali ricoverati. Forlimpopoli conta 110 casi attivi (sette ricoverati, uno in terapia intensiva), Portico 2, Predappio 38 (due ricoverati, uno in terapia intensiva), Rocca San Casciano 9 (un ricoverato) e Tredozio 4. Due positivi a Premilcuore, la scorsa settimana "covid free".

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, al 12 aprile, si contano 284 vittime a Forlì (+8), 17 a Bertinoro, sette a Castrocaro, sette a Civitella, otto a Dovadola (+1), 26 a Forlimpopoli (+2), 53 a Meldola (+1), 19 a Predappio, 6 a Rocca San Casciano, 8 a Santa Sofia (+2), una Premilcuore, una Portico, 7 a Modigliana (+1) ed una a Tredozio. In tutta la provincia i casi attivi sono 3.811 (erano 4.469 ), con 221 (erano 232) ricoverati (14 in terapia intensiva) e 3.590 (erano 4.237) persone in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia si contano in totale 32.424 casi, 27.807 guariti e 806 morti.