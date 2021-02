Coronavirus, l'andamento nell'ultima settimana: nel Forlivese la curva dei contagi continua a decrescere, i positivi sono 1127

I ricoverati sono 56, due dei quali in terapia intensiva, con un solo paziente in più

Prosegue il rallentamento dei contagi da covid-19 nel Forlivese. Nella terza settimana di febbraio, dal 15 al 22, sono stati contaggiati 357 nuovi positivi, in flessione rispetto ai 398 della settimana precedente, mentre sono 361 coloro che sono stati dichiarati guariti. I ricoverati sono 56, due dei quali in terapia intensiva, con un solo paziente in più. I casi attivi sono 1127 (44 dei quali fuori ambito, ovvero non residenti nel territorio), 15 in meno rispetto al precedente resoconto, con 1071 infettati in isolamento domiciliare. I decessi sono stati 11.

A Forlì i positivi totali sono 717 (la scorsa settimana erano 725), di cui 675 in isolamento e 42 ricoverati (uno in terapia intensiva), mentre i guariti sono stati 233. Questa la situazione sul resto del territorio: a Castrocaro i positivi sono 45, uno dei quali ricoverati con sintomi, mentre a Bertinoro ci sono 72 positivi in isolamento domiciliare e quattro ricoverati (uno in terapia intensiva). Questa la situazione nel resto del territorio: Civitella conta 13 casi, Dovadola 5, Forlimpopoli 79 (due ricoverati), mentre Galeata resta stabile a 7. Meldola conta 72 positivi (quattro ricoverati), Modigliana 26 (uno ricoverato), Predappio 21 (due ricoverati), Premilcuore 1, Santa Sofia 15, Rocca San Casciano 2 e Tredozio 4.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria si contano 221 vittime a Forlì (sette in più rispetto alla precedenza comunicazione), undici a Bertinoro, sei a Castrocaro, cinque a Civitella, sette a Dovadola, 20 a Forlimpopoli, 48 a Meldola, 19 a Predappio, sei a Rocca San Casciano, cinque a Santa Sofia, 5 a Modigliana (quattro in più) ed una a Tredozio. In provincia i casi attivi sono 2602, 110 in più rispetto a lunedì 15, 124 dei quali ricoverati (otto in terapia intensiva) e 2478 in quarantena. Dall'inizio della pandemia si contano 20597 casi (9444 nel Forlivese), 17399 guariti (7960 nel Forlivese) e 596 morti.