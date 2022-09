Covid, l'analisi settimanale dell'Ausl: più della metà delle persone a rischio hanno fatto la quarta dose

Questa settimana sono stati eseguiti 16.511 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 3.044 nuovi casi positivi, con una quota percentuale del 18.4%. Emerge dall'analisi settimanale dell'Ausl Romagna, che copre il periodo 29 agosto - 4 settembre. Nella settimana di riferimento i nuovi positivi sono stati 500 nel Forlivese. Questa settimana nel territorio romagnolo si registra un lieve aumento delle nuove positività in termini assoluti (+52) e percentuali. Si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (+2) ed in totale sono ricoverati 107 pazienti, tra questi 3 ricoverati in terapia intensiva.

n continuo aumento il numero dei soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali. Al 5 settembre 907.059 con prima dose, 871.953 con seconda dose, 612.637 con terza dose e 63.907 con quarta dose la cui somministrazione è iniziata il 1 marzo. Nel Forlivese il 52,3% delle persone invitate alla quarta dose (over 60 e fragili) hanno effettuato la vaccinazione. Per il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale restano sospesi 121 operatori tra dipendenti e convenzionati in tutta l'azienda USL della Romagna. La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è inferiore al 1% in tutti gli ambiti territoriali e non si apprezzano sostanziali differenze tra Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.