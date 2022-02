Anatomia Patologica, il dottor Luca Saragoni riceve l'abilitazione a professore ordinario

Il dottor Luca Saragoni, medico dell'Anatomia Patologica di Forlì, già abilitato alle funzioni di professore universitario di seconda fascia (professore associato), ha recentemente conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia (professore ordinario) di Anatomia Patologica. Saragoni è autore di 167 pubblicazioni su riviste indicizzate con un Impact factor di 421.738 e un H-Index di 32. Relatore in oltre 200 congressi nazionali ed internazionali, per alcuni dei quali ha svolto il ruolo di organizzatore. E' professore a contratto per la Scuola di Specializzazione di Anatomia Patologica dell'Università di Bologna e aggiunto al Dipartimento di Biologia della Temple University di Filadelfia (Usa).

Ha ricoperto diversi importanti incarichi. Dal 2014 al 2019 è stato coordinatore del Gruppo di Studio di Patologia dell'Apparato Digerente nell'ambito della Società Italiana di Anatomia Patologica; fondatore del Gruppo Italiano di Ricerca del Cancro Gastrico (Gircg), di cui ad oggi è vice presidente e Membro del Comitato Scientifico. Nel 2017 è stato membro del Comitato Tecnico-Scientifico presso Agenas (Iss) per la stesura delle Linee Guida Nazionali (Pdta) delle Neoplasia del Colon-Retto in rappresentanza della Società Italiana di Anatomia Patologica. E' membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Anatomia Patologica e Coordinatore dell'Area del Centro Italia; segretario Regionale Emilia-Romagna della Società Italiana di Anatomia Patologica.

Inoltre è membro del Comitato Scientifico della Società Italiana per lo Studio delle Malattie dell'Esofago (Sisme); membro Fondatore dell'European Chapter della International Gastric Cancer Association; membro della Struttura Organizzativa della Commissione dei Patologi nell'ambito del Gruppo Italiano di Studio delle Malattie Infiammatorie Intestinali in qualità di referente per i rapporti con la Società Italiana di Anatomia Patologica nel triennio 2017-2019. E' rappresentante in Europa della Associazione Italiana dei pazienti affetti da Tumore dello Stomaco “Vivere senza stomaco si può”. Inoltre è patologo Referente per Ausl Romagna del gruppo Multidisciplinare dell'Apparato Gastro-Enterico (membro del Comitato di secondo livello a finalità gestionale-direttiva

Ha inoltre partecipato a rilevanti attività scientifiche, in particolare a tre studi di concordanza diagnostica internazionale di Patologia GastroIntestinale,su invito come patologo esperto, su vetrini digitali. E' inoltre revisore delle Linee Guida della Società Italiana di Oncologia Medica (AIOM) delle Neoplasie dello Stomaco e della Giunzione Esofago-Gastrica in rappresentanza della Società Italiana di Anatomia Patologica dal 2014 al 2022. Ha responsabilità editoriali e attività di revisione in oltre 10 Riviste Nazionali ed Internazionali. E' referente per l'Unità Operativa di Anatomia Patologica di Forlì degli screening cito-istologici dei Tumori di Collo dell'Utero, Mammella e colon-retto.