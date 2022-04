Anche a Castrocaro il parcheggio è portata di mano: con l'app si risparmia tempo e denaro

MyCicero, l’app diffusa in tutta Italia, in oltre 250 città, fra cui Roma, Milano, Bologna, Firenze, Torino e tante altre, arriva anche nei Comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole. L’app permette di attivare e terminare la sosta direttamente dallo smartphone, pagando solo i minuti effettivi di utilizzo, superando così la necessità di avere contanti con sé o di cercare i parcometri. La presenza dell’app nel territorio romagnolo si espande sempre di più, permettendo di vivere la mobilità in modalità smart, integrata e diffusa attraverso un’unica app ed un unico account.

Dal parcheggio dell’auto all’utilizzo degli autobus, a quello dei treni, myCicero dà la possibilità di avere sempre con sé uno strumento completo e semplice da utilizzare, per cui non serve altro che il proprio smartphone. In particolare, per il parcheggio basta scaricare l’app gratuita e registrarsi. Una volta parcheggiata l’auto si attiva la sosta direttamente dallo smartphone, indicando la targa dell’auto, la zona (se si ha il GPS attivo viene riconosciuta automaticamente), ed impostando la durata desiderata. Alla scadenza della durata impostata, l’app provvederà ad addebitare all’utente i minuti effettivi di parcheggio.

Nel caso invece sia necessario sostare oltre l’orario pre-impostato, è prevista una funzione “prolunga sosta” gestibile dal proprio smartphone. E chi non dispone di uno smartphone può utilizzare comunque la piattaforma chiamando un numero dedicato per la gestione della sosta tramite telefonata. I verificatori sono dotati di un apposito dispositivo, con cui possono effettuare il controllo della sosta attiva direttamente tramite il numero di targa dell’auto, senza bisogno di esporre nulla nel veicolo.

Tanti sono i metodi di pagamento messi a disposizione da myCicero, dalla carta di credito (Visa, Mastercard o American Express), a Satispay (tramite collegamento al proprio conto corrente), Paga con PostePay, e il contante, grazie alla rete di più di 45mila punti vendita Mooney presenti sul territorio italiano. Con la stessa app è anche possibile pianificare i propri spostamenti con i mezzi pubblici, come Start Romagna ad esempio, ed acquistare i titoli di viaggio di Trenitalia e molte altre aziende di trasporto presenti su tutto il territorio italiano.