Anche a Cesena e Forlì volontari in piazza, si potrà scegliere di stare dalla parte di Emergency

Sabato 14 e domenica 15 ottobre si potrà scegliere di stare con Emergency dalla parte dei diritti umani. Insieme ai volontari nelle piazze di tutta Italia sarà possibile fare la tessera 2024 dell’Associazione per sostenerne i progetti nell’anno in cui ricorre il 30simo anniversario.

Fin dal 1994, anno della sua nascita, Emergency ha offerto cure gratuite e di qualità a oltre 12,8 milioni di persone nel mondo e continua a garantire il diritto alla cura in molti Paesi: non solo attraverso attività mediche e chirurgiche ma anche attraverso la riabilitazione e la reintegrazione sociale, l’orientamento sociosanitario, la ricerca e il soccorso nel Mar Mediterraneo.

La tessera di Emergency 2024 è un simbolo di questa idea di cura che Emergency porta avanti in tutti i suoi progetti. Con lo scoppio della guerra in Sudan, Emergency ha deciso di rimanere nel Paese ed aprire un ospedale di chirurgia di urgenza e traumatologia a Khartoum nel Centro Salam per curare le persone che non hanno altri ospedali chirurgici disponibili a causa del conflitto che, ad oggi, ha già provocato oltre 4mila morti e migliaia di feriti, di cui oltre 2mila bambini.

La Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, continua a salvare vite nel Mar Mediterraneo Centrale; finora sono 1.011 le persone alle quali è stato prestato aiuto.

In Italia, da Milano a Ragusa, attraverso ambulatori fissi e mobili con Programma Italia e attraverso il Progetto Sociale – Nessuno Escluso, si rende concreto il diritto alla cura sancito dalla Costituzione Italiana. Per sottoscrivere la tessera basta una donazione di 12 euro fino a 25 anni, di 30 euro tra 26 e 64 anni, di 20 euro oltre i 65 anni. È possibile anche regalare la tessera a un amico con una donazione di 30 euro sul sito https://tessera.emergency.it/. La tessera dà diritto a ricevere la rivista trimestrale di Emergency. I fondi raccolti andranno a sostegno di tutti i progetti dell’Associazione.

A Forlì i volontari di Emergency saranno presenti in Piazza Saffi al civico n. 15 (davanti al bar Lovo) dalle 9.30 alle 12.30.

A Cesena invece i volontari saranno presenti sotto i Portici di Corso Mazzini (angolo Galleria Urtoller) sempre dalle 9.30 alle 12.30.