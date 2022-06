Anche a Forlì la rivoluzione del fitness: ecco la palestra aperta 24 ore su 24: "Ci si allena anche a notte fonda"

Ci si potrà allenare anche a notte fonda, magari in compagnia della luna piena, in una palestra di 1500 metri quadrati tutta a nostra disposizione. E' quello che offrirà FictActive, la prima palestra a Forlì aperta 24 ore su 24, sette giorni su sette. L'impianto è in via Tripoli 1 e, come detto, metterà a disposizione dei clienti 1500 metri quadrati circa, suddivisi in una zona dove svolgere i corsi (pilates, yoga, tonificazione, ballato, zumba e altri ) e un'altra solo per il fitness. Ufficialmente la palestra sarà aperta dal 30 giugno. anche se da settimane si possono acquistare abbonamenti oppure informarsi per il prezzo. Sì perché, oltre all'apertura - unica in città con 24 ore su 24 - tra i punti di forza ha anche il prezzo. Con 19.90 euro al mese un cliente può allenarsi. Prezzo e modalità rivoluzionarie se confrontate con le altre palestre.

Quella di Forlì è l'87esima palestra aperta in Italia in questi ultimi 10 anni, un successo un po' rallentato dal covid ma che è ripreso con grande slancio subito dopo. Oltre a corsi di gruppo, dal lunedì al sabato, l'impianto mette a disposizione lampade abbronzanti, bevande energetiche, acqua, pedana vibrante e poltrona massaggiante. "Gli orari in cui la palestra lavora di più sono dalle 17 alle 20 - spiegano dallo staff di FictActive - ma da noi anche chi fa i turni al lavoro e ha particolari esigenze oppure vuole allenarsi prima di andare al lavoro, prima delle 8 di mattina, o dopo le 22, può farlo tranquillamente. Troverà sempre aperto e qualcuno che fa da punto di riferimento della palestra".