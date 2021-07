Anche a Forlì l’Aeronautica Militare programma le celebrazioni per il suo centenario

Il 28 marzo del 2023 l’Aeronautica Militare festeggerà i suoi primi 100 anni di vita e sono in programma una serie di iniziative celebrative a largo respiro e distribuite capillarmente su tutto il territorio. Anche la città di Forlì sarà interessata con diversi eventi che possano raccontare in varie forme la storia dell’Aeronautica Militare e il profondo legame che la forza Armata ha con la città mercuriale. Già dal 2022 saranno previste conferenze, visite agli istituti scolastici, open day e momenti espositivi in particolari occasioni in cui il Comune di Forlì e il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell’Aeronautica Militare avranno modo di descrivere ai cittadini con racconti, immagini e cimeli la storia del volo italiano dai suoi albori ai giorni nostri, fino alle missioni nell’aerospazio.

Proprio nell’ambito delle attività promosse per celebrare il Centenario dell’Arma Azzurra, è stato emesso un avviso pubblico teso a reperire, tramite sponsorizzazioni, risorse economiche da destinare all’organizzazione degli eventi in programma nel biennio 2022-23. L’avviso, corredato di tutte le informazioni necessarie, è riportato al link: https://www.difesaservizi.it/Centenario_Aeronautica_Militare. Le aziende che manifesteranno interesse ad aderire all’iniziativa saranno contattate per la stipula di un contratto di sponsorizzazione mediante il quale potranno indicare l’entità totale del loro contributo che potrà concorrere alla realizzazione sia di eventuali iniziative e attività da realizzarsi presso l’Ente a livello locale (ad esempio partecipazione ad eventuali eventi organizzati dall’Ente, esposizione dei propri marchi pubblicitari e banner) che per l’attuazione dei progetti di rilievo nazionale aventi la medesima finalità.