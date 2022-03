Anche a Forlì nasce il Forum delle Associazioni Familiari. La prima apparizione pubblica dell’aggregazione composta da Associazione Culturale San Mercuriale, Acli di Forlì-Cesena, Associazione Famiglie Ragazzi senza Voce, Afi Forlì-Cesena Associazione delle Famiglie odv, Associazione Genitori Scuole Cattoliche (Agesc), Centro Italiano Femminile (Cif), Centro Sportivo Italiano (Csi), Gruppo di Preghiera di Montepaolo, Rinnovamento nello Spirito e Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi (Uciim), è in programma mercoledì alle 21, in una videoconferenza dal titolo “Famiglia protagonista”.

Il Forum delle associazioni familiari è un'associazione italiana di orientamento cattolico, a carattere nazionale e con sedi regionali e provinciali (ove presenti), che propone la promozione di politiche familiari. Nasce nell'anno 1992, con l'obiettivo di portare all'attenzione della discussione culturale e politica italiana la famiglia come soggetto sociale e come garanzia del buon funzionamento delle istituzioni politiche, economiche, sociali ed educative. L'associazione si dichiara indipendente da partiti o schieramenti, proponendosi, piuttosto, come interlocutore trasversale di tutti i possibili soggetti politici. Priorità tematiche dell’aggregazione sono l’Assegno Unico e Universale e la crisi della natalità, ma anche il patto educativo globale, volto a ricreare un villaggio dell’educazione, che valorizzi tutti le organizzazioni e gli organismi che lavorano in questo campo. In questi tempi di guerra appare anche fondamentale ricordare l’importanza della promozione di una cultura della pace e dell’aiuto alla popolazione ucraina.

La videoconferenza di mercoledì sarà introdotta da Paolo Dell’Aquila, presidente del Forum di Forlì e vedrà i saluti di mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro, di Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì e di Andrea Bassi dell’Università di Bologna - Campus di Forlì. Relatori d’eccezione saranno Gianluigi De Palo, presidente Nazionale Forum delle Associazioni Familiari e Alfredo Caltabiano, presidente Forum delle Associazioni Familiari dell’Emilia-Romagna. Verranno così indicati i programmi e le iniziative del Forum Nazionale e dei Forum Territoriali. Alla videoconferenza prenderanno parte anche l'assessore comunale al Welfare e alla Famiglia, Rosaria Tassinari e il direttore della Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro, Filippo Monari. Per informazioni ed iscrizioni all’evento si può scrivere a forumfamiglieforli@gmail.com.