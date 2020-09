Anche a Forlì si terrà il "Global 5G protest day". L'appuntamento si terrà sabato alle 18 nell'angolo tra via F. Domenico Guerrazzi e C.so Garibaldi (vicino al Rialto Piazza). Sono previsti gli interventi della dottoressa Anna Rita Iannetti, dell’autore e saggista Andrea Bizzocchi, dell'avvocato Mauro Sandri, della psicologa e presidente del comitato Stop5G Romagna Elisabetta Saviotti e dell’architetto Michele Pietropaolo. Per il Comitato si tratta "di una tecnologia rischiosa per la salute e per l’ecosistema che ha numerosi effetti collaterali sulla società e sulla privacy, e che si va a sommare a una lunga serie di inquinamenti ed inquinanti anche elettromagnetici".

"Ma manifesteremo anche per tutelare la nostra privacy, la nostra salute, l’ecosistema, la scuola, la costituzione, la libertà di cura, la vicinanza sociale, oltre che per dire no al tracciamento e no al riconoscimento facciale - viene evidenziato -. Il titolo della manifestazione è infatti "Dal 2020 al futuro che vogliamo"". Aderiscono a questa iniziativa il tavolo delle Associazioni Ambientaliste di Forli, Stop5G Marche, il coordinamento Romagna per la scuola (con più di 20 associazioni firmatarie del manifesto per la scuola che verrà portato sabato), l'Associazione Italiana Elettrosensibili, P.Ass.I. (Polo Associativo Italiano), il Comitato per la tutela degli alberi di Bologna e provincia, il comitato No Antenna Zadina, il coordinamento Romagna per la costituzione, Riprendiamoci il pianeta, Comitato Civico No Antenna Morciano. In Italia si terranno manifestazioni in contemporanea a Sassuolo, in Toscana e nel Lazio (Prato, Rieti, Grottaferrata, Sinalunga, Rosignano Marittimo) promosse dal gruppo Facebook Stop5g Italia e da P.Assi.