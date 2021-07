Anche a Forlimpopoli è attivo il servizio per ottenere i certificati anagrafici online

L’amministrazione comunale di Forlimpopoli amplia i propri servizi di certificazione anagrafica fornendo un nuovo strumento online. Dall’inizio del mese è infatti disponibile per tutti i cittadini "Smart Anpr", una piattaforma che permette di accedere, in modo rapido e sicuro, ai servizi di certificazione anagrafica, eliminando le attese ed ottenendo un reale risparmio di tempo. Ogni cittadino, senza recarsi allo sportello, potrà stampare autocertificazioni e richiedere certificati anagrafici per sé, per un componente del nucleo anagrafico o per un altro soggetto residente a Forlimpopoli.

Il servizio è disponibile attraverso diversi canali: sito internet del Comune di Forlimpopoli, portale Anpr oppure mediante l’applicazione "Smart Anpr Servizi Locali Spa" scaricabile da App Store o Google Play. Al servizio si accede con il proprio Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o mediante la propria carta di identità elettronica (Cie).

"Siamo orgogliosi - afferma il sindaco Milena Garavini - di aver reso disponibile questo nuovo servizio per tutti i nostri cittadini, che consentirà loro di poter ottenere i principali certificati anagrafici senza doversi recare presso gli uffici col rischio di code. Si tratta di un esempio virtuoso di relazione tra Comune e cittadinanza perché non c’è nulla di prezioso del tempo e questo nuovo servizio contribuirà certamente a farne risparmiare e a semplificare la vita dei nostri concittadini".

Come accedere al servizio

https://auth.servizilocalispa.it/AuthenticationManager/Account/Login?clientId=smartanpr_portal&returnUrl=https://smartanpr.servizilocalispa.it/Portal/Account/LoginSuccess&Areacode=D705

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.servizilocalispa.smartanpr

Apple IOS: https://apps.apple.com/it/app/smart-anpr/id1492465804