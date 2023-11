Anche a Forlimpopoli la 27esima Giornata della Colletta Alimentare

Quest’anno la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare si svolge sabato. Anche a Forlimpopoli sarà possibile partecipare: davanti ai supermercati aderenti ci saranno volontari, riconoscibili dalla pettorina arancione, che inviteranno i cittadini a donare e consegneranno le sportive per la spesa da destinare alla Colletta. Si possono donare vari tipi di prodotti a lunga conservazione: olio, verdura in scatolapolpa o passata di pomodoro, tonno e carne in scatola, alimenti per l'infanzia come omogeneizzati e latte in polvere.