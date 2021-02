Anche a Forlimpopoli un servizio di trasporto al punto vaccinale di Forli dedicato agli anziani soli

Il Comune di Forlimpopoli organizza, grazie alla collaborazione dell'Associazione Volontariato Protezione Civile "Valerio Grassi", Auser Volontariato di Forlì OdV e Croce Rossa Italiana OdV-Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro, un servizio di trasporto per gli anziani che devono recarsi alla Fiera di Forlì per effettuare il vaccino anti Covid-19. "Ancora una volta - dichiarano Milena Garavini ed Elisa Bedei, rispettivamente sindaco di Forlimpopoli e assessore ai Servizi Sociali e Sanità - la città si conferma ricca di solidarietà e umana vicinanza verso coloro che più ne hanno bisogno. Le nostre associazioni sono un patrimonio imprescindibile che non ringrazieremo mai abbastanza".

Il servizio è gratuito e riservato unicamente agli anziani che sono impossibilitati a recarvisi autonomamente e privi di familiari che possano accompagnarli. Coloro che sono interessati devono chiamare almeno un giorno prima dell'appuntamento indicato dall'Ausl per effettuare il vaccino.Il servizio di trasporto sarà attivo fino alla fine della campagna vaccinale per gli ultraottantenni. Per richiedere il servizio chiamare lo 0543-749233 o 0543-749208 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, il martedì anche dalle 15 alle 17).