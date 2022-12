Anche Confedilizia Forlì-Cesena è in lutto per la scomparsa dell'avvocato Corrado Sforza Fogliani

Confedilizia Forlì-Cesena partecipa al dolore per la morte dell'avvocato Corrado Sforza Fogliani, già Presidente per venticinque anni di Confedilizia nazionale e attualmente Presidente del Centro Studi Confedilizia. Sforza Fogliani, piacentino, nel corso degli anni, è intervenuto più volte a Forlì e sul nostro territorio ad iniziative promosse dall’Associazione della Proprietà Edilizia della provincia di Forlì-Cesena, con la quale vi era un rapporto di grande stima.

"Un Padre, un faro nell'impegno associativo, il mio più grande maestro. Riposi in pace Presidente" è il primo commento di Carlo Caselli, Presidente di Confedilizia Forlì-Cesena. Il Vicario Stefano Senzani ricorda: "Quando l'ho conosciuto ero un giovanissimo avvocato e per me è stato un autentico punto di riferimento per la professione forense e quale fautore del pensiero liberale. Grazie Presidente". La Vicepresidente, Silvia Giorgioni commenta: "È stato un onore conoscerlo e condividere un pezzo di strada, personale e professionale, con lui".