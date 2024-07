Anche dodici ragazzi dal Libano alla prima edizione dell’International Camp of Peace

Si è conclusa venerdì la prima edizione dell’International Camp of Peace, promosso dalla Caritas di Forlì-Bertinoro. Per una settimana dodici ragazzi provenienti dal Libano, accompagnati da sei ragazze e ragazzi italiani di Forlì insieme a cinque ragazze in servizio civile della Caritas Ambrosiana, hanno vissuto insieme nella Chiesa di Collina e sperimentato insieme la reciprocità e la pace.

In questa settimana hanno ad esempio aiutato nella realizzazione di una colletta alimentare (presso quattro supermercati della nostra città) a favore dell’Emporio della Solidarietà, hanno fatto servizio al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e presso la mensa della Caritas diocesana. Ma non c’è stato solo lavoro: durante questo campo hanno visitato la mostra dei Preraffaelliti, sono stati ospitati dalla Caritas di Ravenna, per visitare il loro emporio solidale e visitare la città; hanno poi visitato anche Bologna, seguiti e guidati dalla Caritas diocesana.

"Il campo è stato anche l’occasione per ragazzi, provenienti da zone diverse del mondo, di conoscersi, scoprire le proprie diversità e somiglianze (soprattutto nella scuola) e pensare insieme modalità per dare continuità a questo legame durante tutto l’anno. Il tutto si è concluso con una serata di festa nella Chiesa di Grisignano per salutarsi, guardare tutte le foto scattate e ringraziare tutte le realtà che hanno reso possibile questo campo, con l’auspicio che questo campo sia l’inizio di una nuova tradizione da portare avanti anche nei prossimi anni", viene spiegato.