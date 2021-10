"Anche eventi gastronomici al San Domenico", stanziati 100mila euro per una cucina e gli impianti

Il Comune di Forlì intende realizzare nuove attrezzature nel complesso del San Domenico, tra cui una predisposizione per una cucina da utilizzare per eventuali eventi enogastronomici e catering. E' uno degli interventi che il municipio vuole finanziare con uno stanziamento di bilancio da 100mila euro, previsto da una variazione al bilancio comunale discusso dalla prima commissione consigliare.

Dopo l'esperienza dell'arena per gli eventi estivi nel chiostro aperto sul lato della piazza Guido da Montefeltro, si vogliono attrezzare le aree esterne del museo per l'organizzazione di eventi I fondi saranno destinati sia all'ex chiesa di San Giacomo, sia per le predisposizone elettriche e tecnologiche delle zone esterne, tra cui anche collegamento telematico e appunto l'impianto elettrico. Ma non solo: nel progetto si parla anche di preparazione di alimenti e catering, “per permettere manifestazioni sempre nel rispetto dei vincoli storico-culturali dell'area”.

La parte dedicata alla 'cucina' dovrebbe essere quella dietro l'abside. La proposta è stata criticata da alcuni consiglieri di opposizione che hanno chiesto lumi se l'intervento è soggetto ad autorizzazione della Soprintendenza e se i pavimenti dell'ex chiesa di San Giacomo sono adeguati a tale attività di somministrazione di cibi e bevande.

Risanamento del chiostro di San Mercuriale

Tra gli altri interventi elencati spicca quello da 100mila euro per il risanamento del chiostro di San Mercuriale, che è un'area di proprietà comunale. Si prevede in questo caso un intervento di ritinteggiatura dei muri, recuperi degli elementi architettonici, manutenzione del verde, miglioramento dell'illuminazione e della videosorveglianza e un impianto di irrigazione della piccola area verde compresa nei quattro lati del chiostro. L'intervento è stato brevemente presentato nell'ambito della discussione della variazione di bilancio. Anche la diocesi realizzerà un intervento parallelo sugli immobili di sua proprietà, sempre a San Mercuriale.