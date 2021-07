Anche Forlì a Bologna per ricordare la strage del 2 agosto e il sacrificio di Silver Sirotti

La cerimonia in memoria di Silver Sirotti e il concerto serale a lui dedicato sono invece in programma, a Forlì, martedì, anniversario della morte

Lunedì, ricorre il 41° anniversario della strage di Bologna e il Comune di Forlì, rappresentato dal vicesindaco Daniele Mezzacapo accompagnato dal civico Gonfalone, interverrà alla cerimonia in memoria delle vittime della strage. Al termine della iniziativa, una delegazione forlivese, formata dalla rappresentanza del Comune e dalla Famiglia Sirotti, si sposterà alla stazione di Bologna per ricordare il sacrificio di Silver Sirotti, ferroviere di Forlì, che perse la vita nell'attentato del treno Italicus del 1974 e che è ricordato in un cippo commemorativo con accesso dal primo binario. La cerimonia in memoria di Silver Sirotti e il concerto serale a lui dedicato sono invece in programma, a Forlì, martedì, anniversario della morte.