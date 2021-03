Anche Forlì autorizza l'apertura domenicale per parrucchieri, barbieri ed estetisti

Parrucchieri, barbieri ed estetisti aperti anche domenica a Forlì. Il vicesindaco Daniele Mezzacapo ha firmato un'ordinanza con la quale proroga fino al 6 aprile quella firmata il 5 maggio del 2020 nella quale disponeva gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di acconciatura e di estetista. In particolare, si legge nell'atto, gli orari "sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della fascia oraria 7-22". Inoltre "non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura domenicale".

"Gli esercenti - viene aggiunto - devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell’orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l’orario".

In vista del possibile passaggio in zona rossa dell'Emilia Romagna, con contestuale obbligo di chiusura al pubblico anche da parte di barbieri, parrucchieri e acconciatori, anche il Comune di Forlimpopoli ha autorizzato l'apertura di queste attività artigianali per la giornata di domenica affinchè possano dare risposta, per quanto parziale, alla clientela già prenotata per le giornate successive.