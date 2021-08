Anche Forlì protagonista alla 42esima edizione del "Meeting per l’amicizia fra i popoli"

"Il coraggio di dire io" sarà il tema della quarantaduesima edizione del "Meeting per l’amicizia fra i popoli", in programma in presenza alla Fiera di Rimini dal 20 al 25 agosto e che vedrà l'inaugurazione con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oltre a lui ci saranno anche, tra i relatori, premi Nobel, artisti, esponenti del mondo politico e di quello ecclesiale. Ci sarà anche un appuntamento che collegherà il Meeting con Forlì. Domenica sera, alle 21, all'arena San Domenico, il centro culturale don Francesco Ricci propone "Da Forlì a Rimini: invito al Meeting 2021". Per partecipare è richiesto il green pass, secondo le norme covid-19 in vigore, ed è consigliato prenotare il posto inviando una mail a bottegaorefice.fo@libero.it

"Si tratta di riscoprire il legame originale fra l’io e il noi - ha detto Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli - spero che il Meeting possa contribuire a una ripresa che mette al centro il futuro delle giovani generazioni. Discuteremo da più angolazioni sul Recovery Fund, che non a caso si chiama più propriamente Next Generation Eu, e soprattutto proporremo vari incontri incentrati sull’educazione, la formazione e il mondo del lavoro”.

Il Meeting 2021 si svolgerà in presenza, nel rispetto delle norme anticovid, con ingresso libero per tutti, ma sarà necessario il green pass o una certificazione equivalente. Potrà entrare solo chi è vaccinato, (15 giorni dopo la prima dose o con entrambe le dosi), chi è guarito dal Covid entro i 6 mesi precedenti, chi ha fatto un tampone negativo entro le 48 ore precedenti. Chi non è in possesso di questi requisiti dovrà fare un tampone nella città di residenza prima di partire per Rimini, oppure in Fiera prenotandolo attraverso la App dedicata, o il sito del Meeting (il tampone negativo è valido 48 ore). Sotto i 14 anni l’ingresso in Fiera è libero.

Diversi gli ospiti forlivesi: sabato alle 17 il direttore sanitario dell’Ausl Romagna, Mattia Altini, parlerà di "Digital health e medicina del territorio". Mercoledì, alle 15, il direttore dell’Unità cure palliative, Marco Maltoni, argomentare su "Custodi della vita. Il noi dentro l’io". Ci sarà anche la musica di Pier Paolo Bellini: lunedì alle 21 sarà protagonista della serata "Mandulinata a Napule", mentre l'indomani, sempre alle 21, di "Preludi" di Rachmaninov.