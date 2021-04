Anche Forlimpopoli mette a disposizione le aree verdi per i gruppi sportivi

"La chiusura delle palestre e la sospensione dell'attività sportiva è stato un colpo particolarmente duro non solo per il mondo delle associazioni e delle formazioni sportive ma anche per tutta la cittadinanza", evidenziano Garavini e Bonetti

L'Amministrazione comunale di Forlimpopoli intende favorire la ripresa delle attività sportive promosse dalle diverse associazioni del territorio, mettendo fin d'ora gratuitamente a loro disposizione degli spazi appositi all'interno delle diverse aree verdi cittadine, ed in particolare del Parco Urbano e dell'area verde con il percorso vita che si trova all'ingresso del paese provenendo da Forlì.

"Pur non essendovi infatti ancora una data certa per poter riprendere le attività sportive, al chiuso come all'aperto - chiariscono il sindaco Milena Garavini e l'assessore allo sport Adriano Bonetti - siamo coscienti di come lo sport sia fondamentale per il benessere sia fisico che psichico di ciascuno di noi e quindi vogliamo che tutte le associazioni possano disporre di ogni mezzo utile a riprendere l'attività non appena gli sarà concesso".

"La chiusura delle palestre e la sospensione dell'attività sportiva è stato un colpo particolarmente duro non solo per il mondo delle associazioni e delle formazioni sportive ma anche per tutta la cittadinanza - aggiungono -. Ribadiamo quindi la nostra volontà ed il nostro impegno, anche attraverso questa messa a disposizione delle aree verdi, a sostenere la ripartenza più rapida possibile - non appena le norme lo consentiranno - dell'attività di tutte le discipline sportive, ovviamente nel rispetto delle indicazioni anti-Covid e della sicurezza pubblica".

Le associazioni interessate sono invitate a presentare domanda compilando l'apposito modulo disponibile sul sito dell'amministrazione comunale (https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7379) ferma restando la possibilità di chiamare l'ufficio sport allo 0543-749237 per ogni dubbio e richiesta di chiarimento.