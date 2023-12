Anche i paperi alluvionati di Stefano Silvestroni tra i protagonisti dei presepi di Portico: "C'è voglia di tornare a sorridere"

Tra i presepi che si possono ammirare a Portico ne spicca uno su un terrazzo, è quello dei paperi: personaggi di pezza ormai consueti nella Forlì contemporanea. La scena allestita comprende la Sacra Famiglia, i Magi, un pastore e una pastorella. La particolarità di quest’anno, però, è che le figure mostrano i segni del tempo: l’alluvione ha messo a dura prova il piccolo mondo dei paperi alla Cava, presso l’azienda agricola Silvestroni. Quindi qua e là si notano tracce di fango: “alcuni di loro sono ancora sporchi, sono rimasti macchiati – dice Stefano Silvestroni – ma siamo contenti di far parte del Paese dei Presepi”. Collocati in un terrazzino privato, coperto, i paperi vogliono “creare un sorriso”.

Ma se questo presepe singolare è stato collocato, ne resta un altro “gemello”: personaggi fatti allo stesso modo - anseriformi che vestono i panni di Betlemme – che non pare offendere nessuno. Questa seconda composizione di paperi cerca ospitalità a Forlì: una vetrina, un luogo dove mostrarlo. “A questo aggiungerei anche i due alluvionati: papera Speranza e papero TenBota” e ciò “per non dimenticare l’alluvione, per ricordare quanto è successo e dimostrare che abbiamo voglia di tornare a sorridere”.

Altri anni, questo presepe è stato anche a Forlimpopoli mentre l’anno scorso, per mancanza di spazio adeguato, non è stato proposto. Ci sarebbe anche un pavimento di granoturco, ciuffettini d’erba, tavole di legno e qualche vecchio mattone per un allestimento minimale: “i paperi – spiega Silvestroni - devono stimolare la fantasia”. Troveranno ospitalità da qualche parte?