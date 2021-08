Anche il corso serale per adulti nell'offerta formativa del "Ruffilli"

L’offerta formativa dell’Istituto Professionale “Ruffilli” di Forlì include anche il corso serale per adulti, per il quale continuano ad essere aperte le iscrizioni in vista del nuovo anno scolastico 2021/2022 all’indirizzo “Servizi socio-sanitari”. Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano e serale dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 22.30 e comprendono le classi terza e quarta e la classe quinta. Il percorso di formazione permette, a chi sia già provvisto almeno di idoneità alla terza classe di un indirizzo superiore, il conseguimento del diploma quinquennale, frequentando, con esito positivo, solo per 2 anni scolastici.

“Con un apprezzabile riscontro di adesioni - spiega il dirigente Scolastico Marco Molinelli - tale indirizzo, attivo ormai da anni, è rivolto agli adulti che vogliono innalzare il loro livello di istruzione con un diploma quinquennale e ai giovani comunque maggiorenni che hanno interrotto per varie ragioni il loro percorso scolastico nella scuola media superiore. Inoltre conferisce sicura spendibilità del diploma di scuola superiore, possibilità di accesso al mondo del lavoro e offre adeguate competenze, atte a soddisfare le esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea”.

Il corso presenta gli stessi obiettivi dell’istituto volti all’innovazione: “Fra gli aspetti innovativi - racconta il dirigente - si segnala quello dell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla legislazione sanitaria, che oggi è importante alla luce della pandemia in atto anche nel nostro paese. Sono inclusi lo studio di 2 lingue straniere e la valorizzazione della dimensione applicativa delle discipline”. Le materie del curriculo riguardano Italiano, Storia, Matematica, Inglese, Francese, Psicologia, Legislazione Sanitaria, Cultura Medica, Tecnica Amministrativa, Metodologie Operative.

“I buoni risultati conseguiti dai diplomati, ormai consolidatisi negli anni e confermati anche nell’Esame di Stato svoltosi nel mese di giugno al termine dell’anno scolastico 2020/2021 - conclude il preside - consentono loro di avere le giuste competenze per proporsi da subito e a pieno titolo nel mondo del lavoro in strutture sociali operanti sul territorio per soddisfare le necessità e i bisogni della comunità e delle categorie “deboli”, ossia i minori, gli anziani, i portatori di handicap, le persone con disagi e bisogni sociali. Resta inoltre aperta per tutti loro la strada dell’iscrizione all’Università sia in percorsi afferenti al mondo sanitario (ad esempio Infermieristica) e assistenziale sia in altri”.

La referente del corso, professoressa Mariarita Castellani, spiega anche l’impegno dei docenti nella formazione degli adulti al corso serale: “Agli iscritti al corso serale dell’istituto Ruffilli diamo sempre attenzioni particolari, perché la sensibilità e la motivazione alla frequenza sono diversi rispetto agli adolescenti nei corsi diurni. Il diploma conseguito da adulti si inserisce nella vita consolidando percorsi già iniziati e aprendo le porte ad altri sbocchi professionali e ciò ci riempie di soddisfazione e contemporaneamente ci chiama ad una responsabilità che non è soltanto formativa, ma anche professionale relativamente ai consigli che, come docenti, possiamo dare agli iscritti per conseguire al meglio i loro obiettivi o intraprendere percorsi futuri subito dopo il diploma. Il nostro ruolo è anche di dialogo e di ascolto, in una interazione che coinvolge gli adulti nella formazione umana e professionale”.