Anche il professor Sangiorgi al Forum del Semiconductors Point of Contact Group

C'era anche il professor Enrico Sangiorgi, consigliere della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, ad Agrate Brianza, nei pressi di Monza, dove si è svolto uno uno Stakeholder Forum del Semiconductors Point of Contact Group, che fa parte del G7 Digital and Tech Working Group. Il compito di questo Contact Group è quello di coordinare le azioni di policy dei paesi membri del G7 nel settore strategico dei semiconduttori (i cosiddetti “chip”, che costituiscono il cuore di tutti i sistemi elettronici e informatici).

La riunione, organizzata dal Ministero dell’Industria e del Made in Italy nell’ambito degli eventi legati alla presidenza italiana del G7, si è svolta presso l’impianto della STMicroelectronics, uno dei più moderni d’Europa, in grado di “processare” wafers da 300 millimetri di diametro, ed è stata ripartita su tre sessioni dedicate rispettivamente alle tendenze future su ricerca e mercati e ai rischi e alle opportunità ipotizzabili nel futuro.

Giovedì i rappresentanti dei governi dei Sette hanno incontrato le maggiori aziende e i più importanti centri di ricerca a livello mondiale, per discutere e scambiare informazioni su previsioni, criticità e opportunità di un settore la cui centralità strategica è stata dimostrata negli ultimi anni sia dalla pandemia sia dalle crisi politiche internazionali (Ucraina-Russia, Taiwan-Cina, ecc.) e sul quale tutti i maggiori paesi del mondo, Italia compresa, stanno quindi investendo.

Per la delegazione italiana erano presenti il professor Alberto Sangiovanni Vincentelli, presidente della Fondazione Chips-IT e il professor Sangiorgi, consigliere della medesima Fondazione, oltre che della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, in rappresentanza della Linea Pilota sui dispositivi di elettronica di potenza in allestimento a Catania. La riunione è proseguita venerdì alla presenza delle sole rappresentanze governative.