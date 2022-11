Anche il tema del piano estrattivo comunale nella quarta tappa del tour della giunta nei quartieri

Giovedì scorso il sindaco Gian Luca Zattini e la Giunta hanno incontrato i rappresentanti dei Comitati Territoriali dei Quartieri 7 e 8 per parlare di bilancio partecipativo e ascoltare le istanze dei territori. L’incontro si è svolto al Centro Anziani “Primavera” in via Angeloni e ha visto la nutrita partecipazione dei coordinatori dei Comitati di Quartiere “San Martino in Strada-S. Lorenzo in Noceto-Grisignano-Collina”, “Magliano-Carpena-Ravaldino in Monte-Lardiano”, “Resistenza”, “Ca’ Ossi”, “Vecchiazzano-Massa-Ladino”.

Si tratta di quartieri molto differenti tra loro per dimensione territoriale e struttura demografica che comprendono zone densamente popolate e frazioni più collinari.

Tra i temi di maggiore rilevanza emersi durante l’incontro ci sono stati la necessità di ridefinire meglio i confini di alcuni quartieri alla luce della loro identità e l’urgenza di migliorare il rapporto con la popolazione anziana potenziando i servizi a loro dedicati. Altrettanta attenzione è stata riservata alle numerose implicazioni derivanti dall’approvazione del piano estrattivo comunale. I quartieri più interessati da questo provvedimento sono risultati essere Magliano e Vecchiazzano. Da più parti è emersa poi la necessità di continuare a garantire grande attenzione alla viabilità, alla piena funzionalità degli impianti sportivi, alle piste ciclopedonali, agli arredi urbani, al verde pubblico e ai parchi.

Oltre al sindaco e agli assessori referenti in materia, hanno preso la parola a rotazione Fabio Fabbri, coordinatore del Comitato Territoriale del Quartiere 8 e anche coordinatore del quartiere “Resistenza”, Maria Adele Piazza coordinatrice del quartiere “Ca’ Ossi”, Federica Ravaioli, in rappresentanza del comitato “Vecchiazzano-Massa-Ladino”, la coordinatrice del CTQ 7 Daniela Cortesi e anche coordinatrice del quartiere “San Martino in Strada-S. Lorenzo in Noceto-Grisignano-Collina”, e Giuseppe Iasiuolo in rappresentanza del quartiere “Magliano-Carpena-Ravaldino in Monte-Lardiano”. Dopo il confronto l’assemblea è stata arricchita da ulteriori preziosi interventi di rappresentanti dei quartieri.