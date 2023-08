Anche l'agente della Polizia Locale Gianluca Ferrari al Campionato italiano Interforze di tiro a volo

C'era anche l'agente della Polizia Locale di Forlì, Gianluca Ferrari, al Campionato Italiano Interforze - Trap 1 della disciplina del Tiro a Volo organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa al quale hanno partecipato i Gruppi Sportivi di tutti i Corpi dello Stato e della Polizia Locale Italiana. La manifestazione, di rilevanza nazionale, si è disputata all'interno del porto militare della città di Taranto e più precisamente nella suggestiva cornice del ponte di volo della Nave Garibaldi, orgoglio della Marina Militare.

Ferrari ha colto il suo miglior risultato stagionale, aggiudicandosi il 14esimo posto assoluto sui 110 partecipanti iscritti alla prova. "Faccio i miei complimenti al nostro funzionario per aver portato la città di Forlì in una competizione così prestigiosa e aver registrato il suo miglior risultato in rappresentanza della nostra città e della Polizia Locale tutta - le parole del vicecomandante, Andrea Gualtieri -. Mi auguro che altri atleti, nostri dipendenti, possano trovare lo stimolo da questo risultato per partecipare a manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e per ricostituire il Gruppo Sportivo che già in passato aveva portato lustro al nostro comando".