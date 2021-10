Anche l'agriturismo e la cantina non possono più stare senza internet veloce, la protesta di due imprenditori

L'idea comune è che in campagna non serva tanto quella tecnologia di telecomunicazioni a cui si è abituati in città. Ma non è così

L'idea comune è che in campagna non serva tanto quella tecnologia di telecomunicazioni a cui si è abituati in città. Ma non è così, anche le aziende agricole moderne e avanzate hanno più che mai bisogno di connessione veloce e l'assenza di infrastrutture si fa sentire anche nell'entroterra. Lo spiegano Marcella Tresca e Massimiliano Degenhardt: “Ci chiediamo le promessa di portare la connessione veloce ovunque è solo chiacchiera , o se viceversa c'è qualche politico intelligente, che davvero voglia proporsi come innovatore e "futurista" di questa problematica”.

Raccontano i due imprenditori: “Da 20 anni mia moglie ed io abbiamo acquistato un'azienda agricola a Dovadola, dove abbiamo impiantato un agriturismo ed una cantina. Coltiviamo con il metodo biologico uva e olive , che riescono magnifici in questa terra meravigliosa, ma dimenticata da coloro che la dovrebbero indirizzare verso il futuro che si merita”.

Ecco il racconto di chi vorrebbe svilupparsi ma si trova di fronte mille ostacoli: “Oggi abbiamo alle nostre dipendenze otto persone, romagnoli, che vivono in qualche maniera del lavoro che noi abbiamo portato sul territorio, e sarebbero ben felici di essere certi del loro domani. E' nostra intenzione ampliare la attività di cantina e di servizi , fornendo tutte le agevolazioni della modernità. Siamo però in questo impediti , perché non avendo lo Stato provveduto al promesso cablaggio, né i privati disposto locali ripetitori, non esiste connessione né via cavo né via etere, come qualcuno va cianciando”.

Tuttavia i servizi dello stesso Stato diventano sempre più obbligati sulla rete: “Tutto questo anche se lo Stato Italiano pretende giustamente di accettare pagamenti con il Pos nel ristorant , e di fornire all'Agenzia delle Entrate i dati certi di movimentazione della cantina. Ciò che in questo momento ci è ovviamente impossibile fare, perché a Dovadola questa connettività semplicemente non esiste”.