Anche la Cgil di Forlì alla manifestazione antifascista di Firenze: "In difesa della scuola e Costituzione"

"Condanniamo l’aggressione violenta e squadrista, avvenuta nei giorni scorsi davanti al Liceo Michelangiolo di Firenze, e pensiamo sia inammissibile la posizione del governo Meloni, che ad oggi non ha speso una sola parola di ferma condanna su quanto avvenuto. Inoltre giudichiamo grave l’attacco del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nei confronti della dirigente scolastica del Liceo da Vinci, Annalisa Savino, che si è schierata dalla parte dell’Antifascismo, ricordando i valori contenuti nella Nostra Costituzione". Le Cgil di Forlì e Cesena parteciperanno sabato alla manifestazione antifascista organizzata per sabato a Firenze dalle Rsu delle scuole fiorentine, "in difesa della scuola e della Costituzione". Il bus partirà dall'Ippodromo di Cesena, con ritrovo alle ore 10.15, e dalla Fiera di Forlì alle 10.45. Per prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 0543 453767. E' possibile assistere alla manifestazione anche sul web attraverso i siti e social della Cgil di Forlì e Cesena. "Abbiamo bisogno della partecipazione di tutte e tutti per difendere i valori della Costituzione e della Scuola Pubblica", sono le parole del sindacato.