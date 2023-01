Anche la scuola "Don Oreste Benzi" nel programma Erasmus+: a maggio si vola in Svezia

Anche la scuola "Don Oreste Benzi" di Forlì accreditata al programma dell'Unione Europea "Erasmus+", che da più di 35 anni promuove l'istruzione, la formazione e lo sport in Europa. Il programma 2021-2027, che ha un bilancio stimato a 26,2 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto a quello precedente, pone un forte accento sull'inclusione sociale, la transizione digitale, la sostenibilità, la promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica. Insomma, come recita il suo motto, Erasmus+ “arricchisce la vita e apre la mente”.

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha approvato la candidatura per l’accreditamento della "Benzi", primaria e media paritaria e bilingue. Fino alla fine del 2027, dunque, la scuola forlivese potrà predisporre una serie di attività di sviluppo e messa in rete, che prevedano, tra l'altro, il miglioramento strategico delle qualifiche professionali del personale, lo sviluppo delle competenze e la creazione di forme di collaborazione transnazionale con organizzazioni di altri Paesi europei, in modo da produrre risultati innovativi e promuovere lo scambio delle migliori pratiche.

Per la prima esperienza sono coinvolti gli alunni della V primaria e delle classi del triennio della media, insieme ai rispettivi insegnanti - tra cui quelli madrelingua inglese ed equiparati - e al coordinatore didattico. La prima scuola gemellata è un istituto montessoriano - una Grundskola, Scuola dell'Obbligo, con studenti dai 7 ai 16 anni di età- della città di Lund, in Svezia. La scelta è stata favorita dalla presenza nella vicina città di Malmö di un progetto della Comunità Papa Giovanni XXIII, realtà a cui la Don Benzi è legata.

Proprio lì voleranno alunni e professori a maggio: frequenteranno le lezioni tenute in lingua inglese e parteciperanno alle attività di Outdoor Education. La fase preparatoria al viaggio prevede video-collegamenti con le classi di coetanei della scuola svedese e l’avvio di una corrispondenza tra gli alunni che, prima di conoscersi, diventeranno pen-friends.