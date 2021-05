Anche Meldola celebra il Primo Maggio: omaggio agli operatori di Irst, Davide Drudi, 118 e Croce Rossa

Sabato mattina per celebrare il Primo Maggio, Festa del Lavoro, le Rappresentanze Sindacali Cgil, Cisl e Uil accompagnate dall'Amministrazione Comunale, dalla Protezione Civile e dal Cda della Drudi, hanno consegnato un omaggio dolce e salato agli operatori di Irst, dell'Istituzione Davide Drudi, del 118 e della Croce Rossa.

"Questo gesto, reso possibile dalla generosità dei forni Teodorani, Raccagni, Castellucci e dalla Pasticceria Erio, simboleggia un momento di attenzione, di stima e ringraziamento a chi in questo ultimo anno si è trovato in prima linea nella battaglia al Covid-19, lavorando per tutta la comunità. Un pensiero va a tutti i lavoratori ed a tutte le lavoratrici; il lavoro è cambiato, per chi si è fermato, per chi si è dovuto reinventare, per le nostre attività che devono trovare soluzioni nuove e idee per resistere alla crisi ma anche a chi ogni giorno ha continuato a lavorare garantendo i servizi essenziali. Avendo come faro la nostra Costituzione che ci ricorda che l' Italia è una Repubblica democratica fondata sul Lavoro auguro a tutti Buon Primo Maggio" si legge in una nota del sindaco Cavallucci