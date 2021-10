Anche Meldola partecipa all'Osservatorio Locale di paesaggio del Ronco Bidente

Anche il Comune di Meldola partecipa all'Osservatorio Locale di paesaggio del Ronco Bidente, nato dall’accordo tra i Comuni di Forlimpopoli, Forlì, Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia e Meldola, con il contributo della Regione Emilia Romagna sotto la guida dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio. L'obiettivo è la promozione della conoscenza e la sensibilizzazione dei cittadini, per la progettazione congiunta di azioni volte a salvaguardare, valorizzare e sviluppare il paesaggio attorno al fiume Ronco Bidente. In rappresentanza di Meldola, alla prima assemblea che si è tenuta a Spinadello, era presente l'assessore all'Ambiente Filippo Santolini. Presenti anche le telecamere di Rai 3.