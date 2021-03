Anche Meldola ricorda le vittime del Covid: "Un pensiero per tutti"

Anche il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, raccogliendo l’invito del presidente dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, ha osservato un minuto di silenzio e di raccoglimento in memoria delle vittime del coronavirus. "Un pensiero rivolto a tutte le persone che hanno perso la vita a causa di questa terribile malattia, a tutti i meldolesi che sono venuti a mancare, ai nostri anziani della Drudi che ci hanno lasciato - afferma il sindaco -. Un pensiero ed un ringraziamento ai medici, agli infermieri, a tutti gli operatori socio sanitari impegnati ogni giorno sul campo, senza sosta, senza risparmiarsi e alla comunità scientifica che attraverso la ricerca sta cercando di trovare una cura nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici che non si fermano mai, impegnati in settori indispendabili per garantire la nostra vita quotidiana. Un pensiero a tutti i nostri concittadini che vivono la difficoltà di questa pandemia quotidianamente ed ai nostri figli che in questo momento non possono frequentare la scuola. In memoria di tutti coloro che non ci sono più, per loro, dobbiamo dimostrare di essere una comunità forte, che non si arrende, che rispetta le regole e che guarda al futuro con speranza".