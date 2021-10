Anche Modigliana celebra la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Si terranno lunedì a Modigliana le celebrazioni della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, per ricordare i caduti della prima guerra mondiale. Il programma si svolgerà partendo alle 9,30 con la celebrazione della S.Messa nella Cattedrale di Santo Stefano (Duomo); alle ore 10,15, partendo da Piazza Cesare Battisti, in corteo si raggiungerà la Cripta del Gesù morto dove verrà scoperta la lapide già deposta nelle ex chiesa di Senzano, che riporta i nomi di sei giovani: “Giulio Moscatelli, agosto 1917; Egisto Moscatelli, 29 settembre 1917; Primo Valmori, 16 dicembre 1917; Domenico Paganelli, 1 luglio 1917, Felice Castellucci, 11 novembre 1918; Angelo Scozzoli, 22 novembre 1918, giovani buoni che martiri del dovere morirono per la grandezza e la indipendenza della Patria”, giovani provenienti da quella parrocchia che morirono nella prima guerra mondiale.

"La lapide fu fatta realizzare dall’allora parroco di Senzano, don Tommaso Lombardi, a memoria dei giovani di quella parrocchia e collocata originariamente nella chiesa ora diroccata - spiega il sindaco Jader Dardi -. L’unico nome non riportato nelle lapidi poste sotto il loggiato comunale, è quello di Egisto Moscatelli, sul quale stiamo eseguendo ricerche e sarà doveroso riportare anche il suo nome fra i caduti della prima guerra mondiale. La lapide è stata staccata da ignoti e casualmente ritrovata in vari pezzi, nelle vicinanze della chiesa; abbiamo sentito il dovere di ricomporla e farla restaurare per collocarla in un luogo di memoria a ricordo di sei giovani, appartenenti alla Comunità di Modigliana, che morirono in guerra, un modo per ricordare il sacrificio loro e dei tanti giovani che persero la vita in una guerra sanguinosa, a difesa della Patria e dell’Unità d’Italia".

Il corteo proseguirà per raggiungere, alle 10,45, il loggiato comunale dove avverrà la deposizione delle corone; seguiranno le letture di alcuni brani, da parte dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Modigliana, oltre al saluto dell’amministrazione comunale. Al termine, una delegazione deporrà una corona al cimitero. Le cerimonie proseguiranno nella serata di mercoledì 3 novembre, nell’ambito delle iniziative promosse dal Gruppo Alpini di Modigliana; alle 19 nella chiesa di S. Bernardo verrà celebrata la S.Messa al termine della quale, alle 20, si terrà l’accensione dei Ceri sotto le Lapidi dei Caduti nel loggiato del Comune. Il Coro degli alpini canterà gli inni istituzionali. La cerimonia si concluderà presso il Mercato Coperto, dove il Gruppo Alpini di Modigliana, nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid-19, offrirà un rinfresco a tutti i presenti.