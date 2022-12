Anche nel Forlivese la maratona Telethon: i grandi "Cuori di cioccolato" per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare

Il Natale è fatto di attese: per i bambini con malattie genetiche rare l'attesa più grande è quella di una cura. Grazie a chi sostiene la ricerca, Giorgia, Massimiliano, Sofia, Matteo stanno diventando grandi. Ma ce ne sono tanti altri che aspettano il regalo più grande: il futuro. Quella di quest’anno è la trentunesima edizione della Maratona televisiva sulle reti Rai e sulle piazze di tutta Italia.

"La campagna, spiega la coordinatrice Provinciale Telethon, Roberta Bevoni, "è un invito alla mobilitazione collettiva: scegliere di sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Telethon con i "Cuori di cioccolato" vuol dire compiere un atto di vera solidarietà e donare speranza e futuro ai bambini con una malattia genetica rara. Una scelta d’amore e una risposta di partecipazione concreta per un grande obiettivo comune: la lotta alle malattie genetiche rare. Nel territorio forlivese sarà possibile trovare cuori di cioccolato nei punti di raccolta dove i volontari di Fondazione Telethon e Uildm, e presso gli esercizi commerciali e le edicole aderenti che distribuiranno i Cuori di cioccolato a fronte di una donazione minima di 12 euro, e saranno disponibili fino a Natale".

A Forlì è possibile trovarli al Bar Latteria Cerchia, Via Cerchia 42; al Bar Latteria Paola, Via Cecere, 29; all'Edicola Zaccarelli, Corso della Repubblica, 29/A; all'Edicola Libreria Bertelli, Corso della Repubblica, 182; all'Edicola Fantini, Via Mercuriali, 8; all'Edicola Gondolini, Via Kennedy, 7; all'Edicola Sampaoli, via Gorizia 240; all'Edicola L’Ippocastano, Via Marsilio da Padova, 46; all'Edicola della Pieve, Piazzale della Pieve, 1c a San Martino; e a La Mia Casa Mambelli, Via 13 Novembre, 86B. A Villafranca sono disponibili all' Ornella Frutta e Verdura, Via Celletta dei Passeri, 73/A, mentre a Forlimpopoli all'Edicola Ravaglioli, in Piazza Pompilio.

A Bertinoro sono disponibili presso La Divina Edicola, Via Roma, 4; all'Edicola Ravaioli, Via Loreta 233, Fratta Terme; mentre a Meldola dalla Parrucchiera Daniela, Via Roma, 50: a Galeata al negozio Immagine, Via Togliatti, 9; a Civitella di Romagna al Bar Edicola La Piazzetta, Viale Roma; ed infine a Santa Sofia all'Edicola Cartoleria Arpinautilus, Via Gentili, 2. I Cuori di Cioccolato, realizzati da Lindt Caffarel, sono un prodotto rappresentativo di Fondazione Telethon e vengono distribuiti dai volontari, da ormai dieci anni, nelle piazze italiane durante la Maratona di dicembre, e consistono in 210 grammi di cioccolato finissimo in tre gustose varianti: Fondente, al Latte e al Latte con Granella di biscotto. Ogni scatola è inserita in una shopper coordinata. Bevoni ringrazia "tutti coloro che aiutano Telethon a continuare nella lotta alle malattie genetiche".