Anche nella cappella dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" si celebra la Settimana Santa

Anche all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì si celebra la Settimana Santa. Per la Domenica delle Palme sono programmate nella cappella del nosocomio due messe, alle 9.30 e alle 15.30, con benedizione dei rami d'ulivo (da portare da casa) e delle uova pasquali. Per la domenica di Pasqua ci saranno due funzioni religiose, sempre alle 9.30 e alle 15.30. In ospedale non si celebreranno le liturgie del Triduo Pasquale.

Foto di repertorio