Anche quest’anno le Befane della Croce Rossa porteranno tante calze ai più piccoli

Anche quest’anno le Befane della Croce Rossa, accompagnate dai befanotti porteranno tante calze ai più piccoli e poco carbone. Per prenotare la propria calza è sufficiente inviare un Sms/Whatsapp al numero 334.9413560 entro venerdì 5 gennaio e le volontarie della Croce Rossa effettueranno la consegna direttamente a domicilio il giorno dell’Epifania. E per le prime prenotazioni, un dolce regalo anche per i più grandi. Durante il loro percorso, le Befane faranno tappa anche alla Pediatria dell’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì per rallegrare i giovani pazienti.